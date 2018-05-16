انطلق القطار مبكرا عدة ثوان فاعتذرت الشركة

قدمت شركة سكك حديد غرب اليابان ، المعروفة أيضاً باسم "جيه آر ويست ، اعتذارًا رسميًا بعد أن غادر أحد قطاراتها مبكرا ما يقرب من نصف دقيقة، ووصفت الحادث بأنه "غير مبرر".

وذكر موقع "ذي صن" أن القطار انطلق من منصة محطة نوتوجاوا اليابانية الساعة 7:11 صباحا و 35 دقيقة بدلا من الساعة 7:12 صباحا.

وأغلق السائق أبواب القطار ولكن قبيل انطلاقه من المحطة أدرك خطأه، فتفحص منصة المحطة لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص يأملون في ركوب القطار، وبدلاً من فتح الأبواب مرة أخرى ، قرر المغادرة في وقت أبكر مما كان مقرراً في الأصل.

ومع ذلك ، كان هناك في الواقع عدد قليل من الناس على المنصة فشل السائق في رصدهم . وأبلغ أحد الركاب عن الحادث بعد وصول القطار إلأى محطته النهائية.

وكان على الركاب المتأخرين الانتظار ست دقائق حتى يصل القطار التالي، واعتبرت المحطة أن هذه المدة قد تثيربعض المشكلات الخطيرة ليس فقط للعمال في اليابان ولكن للطلاب كذلك.