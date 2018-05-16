الأمير هاري يصمم بنفسه أغلى خاتم ذهب لعروسه الأميركية

مع اقتراب الزفاف الملكي في بريطانيا، بلغت التكهنات بشأن فستان الزفاف وشهر العسل والضيوف والخاتم.

فعندما تقدم الأمير هاري للزواج من خطيبته الأميركية ميجان ماركل العام الماضي، قدم لها خاتم خطوبة قام هو بتصميمه، باستخدام ماستين صغيرتين من المجموعة الخاصة بوالدته الأميرة ديانا، بحسب ما قالته الأسرة الملكية.

وزين الخاتم الذهبي ذو اللون الأصفر ماسة عيار ثلاثة إلى خمسة قيراط من بوتسوانا في المنتصف يحيط بها ماستان من مجموعة ديانا".

وقالت خبير الأحجار الكريمة ديبورا باباس إنه من المرجح أنه يكون خاتم الزفاف صغيرا من الذهب الأصفر يبلغ سمكه نحو2 إلى3 مليمتر، لترتديه بسهولة بجانب خاتم الخطوبة.

وأضافت " خاتم الزفاف مجرد رمز وتذكير بالحدث، ولا يجب أن يفوق في رونقه خاتم الخطوبة".

ويشار إلى أن الكتلة الذهبية الخام من ويلز، التي يتردد أنه تم استخدامها لصنع خاتم كيت، حصلت عليها الملكة إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الـ60 عام 1986 من جمعية رويال بريتش ليجن، التي ترعاها الملكة.

ومصدر الكتلة الذهبية هو منجم ذهب سانت ديفيد في نورث ويلز، الذي تمتلكه الآن شركة كلوجاو جولد.

وقد ارتدت الملكة الأم والملكة والاميرة ديانا وكيت خواتم من ذهب شركة كلوجاو المتخصصة، مما أثار تكهنات بأن هاري وميجان سوف يتبعان هذا التقليد الملكي.

ويعد ذهب ويلز أغلى ذهب في العالم، ويرجع ذلك بصورة أساسية لندرته. ويمكن أن تقدر قيمته بأنها أعلى بواقع 30 مرة مقارنة بالذهب في أي مكان أخر.

وبدأت عددا من محال التجزئة في بريطانيا تبيع الآن نسخا مقلدة من خاتم خطوبة ميجان بأسعار تبدأ من 15 جنيه استرليني.