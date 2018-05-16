لماذا لن يحضر والد ميغان زفاف ابنته ؟

ذكرت تقارير أمس الثلاثاء أن توماس ماركل، والد الممثلة الأميركية ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، لن يحضر زفاف ابنته بسبب خضوعه لعملية جراحية في القلب.

وقال توماس لموقع "تي ام زد" الإخباري الإلكتروني إنه سوف يخضع للعملية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

ونقل عن ماركل القول " الأطباء سوف يقومون بإزالة الانسداد وإصلاح الضرر و تثبيت دعامة إذا تطلب الأمر".

أفاد " تي ام زد" بأن فرص حضور ماركل 73 عاما لحفل زفاف ابنته، المقرر السبت المقبل، تضاءلت بصورة كبيرة بعدما قال إنه تعرض لأزمة قلبية الأسبوع الماضي ويعاني من ألم في الصدر.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان موقع "تي ام زد" أن ماركل قرر حضور الزفاف بعدما تواصلت معه ابنته.

وقال ماركل" أكره فكرة عدم المشاركة في أحد أعظم اللحظات في التاريخ واصطحاب ابنتي لزوجها".

كان ماركل قد قال أمس الأول الاثنين إنه قرر عدم حضور حفل الزفاف في قلعة ويندسور خارج لندن لأنه لا يريد إحراج الأسرة المالكة أو ابنته.

وأشار إلى أن الألم الذي شعر به في صدره كان بسبب انفعاله إزاء الانتقاد الذي وجهه شقيق ميجان الأكبر لها.

وجاءت تعليقات ماركل بعدما تم نشر أخبار بصحيفة ميل الأحد الماضي تفيد بأنه تعاون مع أحد المصورين من أجل التقاط صور له ، وقد تم تداولها بصورة واسعة هذا الشهر.