الأمير هاري وميجان يطلبان من أسقف أميركي إلقاء كلمة في حفل زفافهما

طلب الأمير البريطاني هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميجان ماركل من أسقف أميركي كبير لإلقاء كلمة في حفل زفافهما السبت القادم.

وسيتزوج الأمير هاري حفيد الملكة اليزابيث والذي يحتل المركز السادس في ترتيب ولاية العرش من ماركل التي تلعب دور بطولة في الدراما التلفزيونية الأميركية (سوتش) السبت القادم في قلعة وندسور مقر العائلة المالكة البريطانية لما يقرب من 1000 عام.

وقال قصر كينزنجتون إن الأسقف مايكل بروس كاري سينضم إلى جوستين ويلبي رئيس أساقفة كانتربري الزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية للمشاركة في الزفاف المتوقع أن يشاهده ملايين الأشخاص في أنحاء العالم.

والأسقف كاري هو الأسقف السابع والعشرين والرئيس الحالي للكنيسة الأسقفية وكان أول أميركي من أصل أفريقي يتولى هذا المنصب عندما انتخب في عام 2015.

وسيشرف ويلبي على تبادل كلمات الوعود في حين سيدير المراسم نفسها عميد وندسور.

وقال كاري في بيان "الحب الذي جمع بين الأمير هاري والآنسة ميجان ماركل وسيربطهما سويا أصله ومصدره الله وهو مفتاح الحياة والسعادة.. ولذا فنحن نحتفل ونصلي من أجلهما اليوم".

وأفادت أنباء بأن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري قام بتعميد ماركل في مارس آذار.

والكنيسة الأسقفية ومقرها الولايات المتحدة هي عضو تأسيسي في الطائفة الأنجليكانية العالمية والتي تعد كنيسة انجلترا هي الكنيسة الأم لها.