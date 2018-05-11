العثور على 7 جثث بينها 4 أطفال في منزل بأستراليا

عثرت الشرطة الأسترالية على سبع جثث اليوم الجمعة بينها أربع أطفال في بلدة ريفية بمنطقة مارجريت ريفر وقالت إنهم قتلوا بأسلحة نارية.

وقال مفوض شرطة ولاية استراليا الغربية كريس دوسون في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على أربعة أطفال وثلاثة بالغين في منزل في اوسمينجتون أو بالقرب منها.

وقال دوسون إنه تم العثور على أسلحة نارية في موقع الحادث. وأضاف أن الجثث تحمل آثار طلقات.

ومضى قائلا "لا أستطيع سوى أن أصف الوضع بأنه مروع". وأضاف "ليست لدينا معلومات تثير القلق بشأن السلامة العامة في هذه المرحلة".

وقال دوسون "الشرطة ذهبت إلى المنزل على إثر تلقي اتصال هاتفي سجلناه". وامتنع عن التعليق على هوية المتصل.