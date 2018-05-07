"رامبو" يعود بنسخة خامسة في سن الـ 71

رامبو المقاتل الشهير، الذي لم يقهر في حرب فيتنام، يعود إلى جمهوره في نسخة خامسة من الفيلم، وهذه المرة سيكون سلفستر ستالون هو البطل رامبو كما في النسخ السابقة، والفرق الوحيد أن ستالون يبلغ من العمر اليوم 71 عاما.

تعهد البطل الأسطوري سلفتسر ستالون البالغ من العمر 71 عاماً بأن يلعب دور المقاتل الأميركي جون رامبو بنسخته الخامسة للمرة الأخيرة في حياته، على الرغم من إعلان ستالون قبل سنوات إحالته رامبو الى التقاعد. ولن يُخرج ستالون الفيلم بل سيقوم بالمهمة شريكه المعتمد آفي ليرنر، كما كشف تقرير لموقع ntv الألماني.

رامبو، الذي اشتهر بأنه أحد مقاتلي القوات الخاصة الأميركية في حرب الولايات المتحدة الاميركية في فيتنام، كان دائما قادراً على دحر جيوش الأعداء رغم عديدهم وتسليحهم وقدراتهم. وتأتي النسخة الخامسة من الفيلم إحياء لسلسلة أفلام رامبو التي أنتج منها أربع نسخ حتى الآن، الأولى بعنوان "الدم الأول" عرضت العام 1982، والثانية بعنوان "الدم الأول 2" عرضت العام 1985، والثالثة بعنوان "رامبو 3" عرضت العام 1988، والثالثة بعنوان "رامبو" عُرضت العام 2008.

التسريبات الأولى حول قصة الفيلم تشير الى أنّ جندي القوات الخاصة السابق، الذي يقضي حياته في العمل في مزرعة مواشٍ في الغرب الأميركي، سيختار العودة إلى الخدمة حين يسمع نبأ اختطاف ابنة صديقه. بعد ذلك يعبر رامبو الحدود الأميركية مع المكسيك، ليذهب فيواجه أحد أقسى زعماء كارتلات المخدرات في هذا البلد.

على الصعيد الشخصي، اضطر ستالون مطلع العام الجاري إلى إنكار شائعات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول موته، حيث نقلت وكالات الأنباء في منتصف فبراير 2018، أنّ بطل أفلام روكي ورامبو الشهير مستاء من إشاعة موته التي تدور في الوسط الفني ووسط المتابعين لأخبار المجتمع. ونفى ستالون أيضا صدقية صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي وتُظهره فاقدا لشعره بسبب علاجه من مرض مميت، كاشفاً أنّ الصور مأخوذة من مشهد تمثيلي في أحد أفلامه.