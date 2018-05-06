عمان: الخميس 17 مايو أول أيام شهر رمضان

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة في سلطنة عمان ، اليوم الأحد، بأنه نظرا لما أثبته علم الفلك من تأكيد نزول هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1439 هجرية، قبل غروب الشمس في أغلب محافظات السلطنة، ويكون نزوله في نفس وقت غروب الشمس في بعضها الآخر، وعدم إمكانية رؤية ذلك اليوم، وعملا بما استقر عليه العمل من عدم قبول العمل في قبول البلاغات في مثل هذه الحالة، لمناقضتها الواقع والعلم حينما تنفي حقائق العلم بإمكانية الرؤية بشكل قاطع، تعلن اللجنة أن يوم الأربعاء، 16 من شهر مايو الجاري هو يوم الثلاثون المتمم لشهر شعبان 1439 هجرية، وسيكون يوم الخميس 17 من شهر مايو هو الأول من شهر رمضان المبارك، وفقا لحساب وزارة الاوقاف العمانية على تويتر .