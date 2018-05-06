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الأسرة المالكة البريطانية تنشر صورتين للأمير لويس

المصدر:
  • رويترز
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نشرت الأسرة المالكة البريطانية اليوم الأحد أول صورتين رسميتين للأمير لويس الذي ولد قبل أيام.

وفي إحدى الصور تحمله شقيقته الأميرة تشارلوت التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

ولد لويس الخامس في ترتيب ولاية العرش في 23 أبريل  وكان يزن 3.83 كيلوجرام وقت مولده.

والتقطت كيت ميدلتون دوقة كمبردج وزوجة الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث الصورتين في قصر كينزنجتون.

وفي الصورة الأولى التي قال القصر إنها التقطت يوم 26 نيسان يظهر لويس وهو يرتدي سترة وسروالا أبيض ويستند إلى أريكة.

أما الصورة الثانية فتحمل فيها تشارلوت شقيقها الأصغر وهو نائم والتقطت في الثاني من مايو .

وطبقا للتعديل الذي أجري على القانون في عام 2013 فإن تشارلوت ستصبح أول أميرة لن يحل محلها شقيقها في ترتيب ولاية العرش.

وقال مسؤولون بالقصر إن لويس لن ينضم إلى باقي أفراد أسرته في حفل زفاف عمه الأمير هاري الذي سيقام في 19 مايو على الممثلة الأميركية ميجان ماركل.

 

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