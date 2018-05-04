القبض على بائع شاي في قطار بتهمة مقززة

ألقت الشرطة في الهند القبض على بائع شاي، بتهمة ارتكاب فعل مقزز، اعتاد أن يمارسه مع الزبائن خلال رحلات السفر بالقطار.

واتهمت الشرطة البائع أنه كان يستخدم مياه المرحاض المتواجد في القطار في إعداد المشروبات الساخنة التي كان يبيعها للركاب. وحصلت الشرطة على مقطع مصور "فيديو" يرصد خروج البائع مع اثنين آخرين من المرحاض، وفي حوزتهم علبا كبيرة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وغرمت الشرطة البائع بـ 1500 دولار أميركي، وسط مخاوف متزايدة في الهند بشأن سلامة الغذاء.

وقالت شركة السكك الحديدية الهندية في بيان لها، "الحادث تم التحقيق فيه بالتفصيل (…) وبائع الشاي فرضت عليه غرامة قدرها 1500 دولار".

وتم تصوير المقطع المصور على متن قطار في حيدر أباد في ولاية تيلانجانا، لثلاثة من باعة الشاي، وكان واحدا منهم فقط مرخص له بالبيع.

ودافع البائع عن نفسه، بالقول إنه وزملائه كانا ينقلان الحليب من علبة إلى أخرى، وأنهم كانوا لا يرغبون في فعل ذلك في العلن.

غير أن شركة السكك الحديدية قالت إن خروج علب الشاي والقهوة من المرحاض، هو في حد ذاته ممارسة خاطئة.

وفي مدينة كولكاتا الشرقية التي تشتهر بمأكولاتها البنغالية، اكتشفت الشرطة هذا الأسبوع مكانا كان يتم فيه بيع أطنانا من اللحم الفاسد إلى المطاعم.

وتراجعت مبيعات اللحوم والدواجن في المدينة، منذ أن ضبطت السلطات نحو 20 طنا من اللحوم الفاسدة، واشتبهت الشرطة بإرسال المزيد إلى مطاعم المدينة.

وقال كوتيشوار راو، وهو ضابط كبير في شرطة ولاية البنغال الغربية لوكالة "فرانس برس"، "إن اللحم كان مصدره جثث ملقاة في أطراف المدينة، حيث يتصارع عليها الكلاب والنسور".

ووفقا للأرقام الحكومية، فإن التسمم الغذائي يعد أحد أكثر الأمراض انتشارا في الهند، حيث يمثل 242 حالة من بين 1.469 حالة تفش خطيرة في العام الماضي.