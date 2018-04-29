حبة فاكهة تخلي جامعة في أستراليا



أجلي أكثر من 500 من طلاب وأساتذة جامعة ميلبورن في أستراليا بعد حالة طوارئ نتيجة رائحة حبة من فاكهة الدوريان الكريهة، والتي اعتقد المسؤولون أنها تسرب للغاز.

وتبين فيما بعد أن حبة الفاكهة تُركت حتى تعفنت في إحدى الخزائن في مكتبة معهد التكنولوجيا.

وتعرف فاكهة الدوريان برائحتها الكريهة، وطعمها الحلو.

وقال فريق الإطفاء إن الرائحة انتشرت عبر نظام التهوية، وأوضح أنه أعيد فتح المبنى للطلاب.

فبعد أن أبلغ الطلاب المسؤولين في الجامعة عن الرائحة التي اعتقدوا أنها لتسرب غاز في المكتبة، تم إجلاء الجميع من قبل الشرطة المحلية، وفقا لبي بي سي.

وقال فريق الإطفاء إن مبنى الكلية فيه مواد كيمياوية قابلة للانفجار، وهو ما جعل التحقيق والتدقيق في مصدر الرائحة أمرا ضروريا.