شبيهة ترامب مزارعة تجمع الملفوف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة لمزارعة إسبانية بدت شبيهة بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ما دفع بعض وسائل الإعلام الأميركية إلى نشر الصورة مع التأكيد على وجود التشابه.

وتعيش دولوريس ليز أنطيلو مع زوجها في مزرعة منذ 40 عاما، في بلدة كابانا دي بيرغانتينيوس، في مقاطعة لا كرونيا شمال غربي إسبانيا.

وتقول باولا فازكيز، الصحفية الإسبانية التي التقطت الصورة، إن أنطيلو كانت في طريقها إلى الحقل من أجل جمع محصول الملفوف، وبدت واقفة وسط المزروعات وهي تحمل مجرفة.

وأشارت إلى أنها تحدثت مع السيدة الإسبانية، أثناء إعداد تقرير عن تكيف المزارعين مع العواصف.

ولفتت إلى أنها التقطت الصورة للمزارعة بهاتفها الذكي، ونشرت الصورة لاحقا على حسابها بموقع "إنستغرام"، وذلك دون أن تنتبه إلى الشبه الذي يجمع الفلاحة مع رئيس أقوى دولة في العالم.

وانتشرت الصورة مثل النار في الهشيم على شبكات التواصل، لا سيما في موقعي "إنستغرام" و"تويتر"، ونالت الصورة على حساب الصحفية الإسبانية في إنستغرام حتى مساء اليوم الأربعاء، 3371 إعجابا.

وحصدت الصورة في "تويتر"، أكثر من 8000 إعجاب و4700 إعادة مشاركة، وفق ما ذكرت "نيوزويك الأميركية".