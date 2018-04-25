مقتل 10 أشخاص على الأقل بحريق بئر نفط في إندونيسيا

ذكرت الوكالة المعنية بالكوارث في إندونيسيا اليوم الأربعاء أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عدد غير معروف في حريق شب ببئر نفط بإقليم اتشيه في أقصى غرب البلاد.

وقالت الوكالة في بيان إن الحريق ربما يكون ناجما عن لحام أنبوب في الموقع.

وكانت وكالة أنتارا الحكومية للأنباء ذكرت في وقت سابق أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بسبب الحفر غير القانوني في البئر.

وتسببت بقعة نفطية بحريق كبير حوالى الساعة 1,30 صباحا (18,30 ت غ الثلأثاء) في منطقة سكنية، حيث امتدت السنة اللهب إلى ثلاثة منازل وكانت لا تزال خارج السيطرة عند الصباح.

وقال سيفول رئيس منطقة رانتو بورولاك في أتشيه "النار لا تزال مشتعلة ولم ينجحوا في اطفائها".

وتم بحسب الشرطة انتشال عشر جثث من موقع الحريق، ومن المتوقع أن تزيد حصيلة القتلى، بينما تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وقدمت شركة النفط الوطنية بيرتامينا المساعدة لرجال الأطفاء الذين كانوا يعملون على اخماد النار.

وتنتشر في شرق أتشيه عمليات بحث عن النفط على نطاق ضيق يقوم بها السكان الريفيون بشكل غير شرعي.