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سعودي يقتل بناته الثلاث في مكة

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ذكرت صحيفة الحياة أن سعودياً  قتل بناته الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين ثلاث إلى ست سنوات في جريمة بشعة باستخدام سكين، في حي الروضة بمكة المكرمة.

ووفقا للصحيفة فقد تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه .

وقال شاهد عيان إن الجريمة وقعت على بعد 200 متر من بيته في حي الروضة في مكة، حين أقدم أب على قتل بناته الثلاث، فيما تباشر الأجهزة الأمنية الحال، وسط حال من الهستيريا تعيشها الأم، بعد فعلة زوجها الذي يغلب عليه اعتلال نفسي قد يكون وراء إقدامه على هذه الجريمة البشعة .

 

 

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