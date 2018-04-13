معجزة.. رجل وطفل يخرجان بسلام بعد مرور قطار عليهما!!

قضت اليوم الجمعة إحدى المحاكم الألمانية باحتجاز رجل 23 عاما من أصل هندي داخل مصحة نفسية بعد قيامه بعد السادسة من مساء أمس الخميس باختطاف طفل في الخامسة من العمر أمام أبويه وإخوته والارتماء معه على القضبان الحديدية اثناء مرور احد القطارات القادمة إلى محطة فوبرتال غرب البلاد.

وقالت الشرطة إنه رغم قيام سائق القطار بشد مكابح القطار، إلا أنه لم يستطع منع القاطرة التي يصل وزنها إلى أطنان من المرور فوق الرجل والطفل.

غير أن الطفل خمسة أعوام حالفه الحظ لان الرجل استلقى به طوليا على امتداد القضيب ما أدى إلى عدم مرور القاطرة على الرجل أو الطفل.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن الطفل تمكن من الخروج من تحت القطار وعاد الى والديه وإخوته بعد أن اصيب ببعض السحجات السطحية، القى الركاب القبض على الرجل.

وقال المدعي العام هاوك باريه: "ارتكب الرجل جنحا عدائية ضد بعض الاشخاص وقام بركوب وسائل المواصلات دون قطع تذكرة".

أدى الحادث إلى تعطيل حركة القطارات لإجراء التحقيقات المطلوبة وضبط الآثار ورفع البصمات.

أمرت محكمة جيلزنكيرشن الجزئية اليوم الجمعة بوضع الرجل الذي يعطي الانطباع بالإصابة بمرض نفسي تحت إشراف طبي.