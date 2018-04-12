في مشهد لا يصدق.. مدير يلقي بالطلبة المشاغبين من الدور الثاني

في مشهد لا يصدق أقدم مدير إحدى المدارس اليمنية إلى معاقبة الطلاب بطريقة "عنيفة" لا بل غريبة.

وفي التفاصيل، بحسب ما أوردت وسائل إعلام يمنية، أقدم مدير مدرسة بقعطبة شمال #الضالع، إلى رمي الطلاب "المشاغبين" من الدور الثاني.

وأظهرت الصور مدير مجمع السعيد التربوي (ن، ج) الواقع وسط مدينة قعطبة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، وهو يرمي طالبين من الدور الثاني، إلا أن الصدفة أو ربما حسن حظ الطالبين أسعفهما، فقد خففت مظلة أو سقف (من التنك) موضوعة في الأسفل من تضرر الطالبين جراء ذلك "العقاب" العنيف.

إلى ذلك، أفيد بأن إدارة التربية والتعليم بالمديرية طالبت بتغيير المدير، ومحاسبته.