أول فندق فاخر في الفضاء يفتح للحجز

تسعى شركة "أوريون سبان" لافتتح أول فندق فاخر في الفضاء، مع حلول عام 2021، على أن يكون متاحا للنزلاء في العام الذي يليه، بحسب صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأميركية.

وسيتسع الفندق لإقامة 4 نزلاء فقط، وعضوين من طاقم العمل، وذلك في رحلة سريعة حول كوكب الأرض لمدة 12 يوما، بحسب بيان أصدرته الشركة.

وستكون تكلفة إقامة الشخص الواحد 9 ملايين ونصف المليون دولار، أي ما يعادل 7 آلاف و92 دولارا في الليلة الواحدة.من يرغب في الإقامة في الفندق الفخم، عليه الحجز عبر موقع الشركة ، يدفع وديعة بمبلغ 80 آلأف دولار، قابلة للاسترداد،ويوفر الفندق الفضائي، الكثير من الأمور الممتعة لنزلائه، وهي انعدام الجاذبية الأرضية في كل أنحائه، ومناظر رائعة وجذابة، والمشاركة في تجارب بحثية، مثل زراعة الطعام في الفضاء، والتواصل المباشر مع الأسرة والأصدقاء المتواجدين على كوكب الأرض، بواسطة إنترنت فائق السرعة.

وقال رئيس شركة "أوريون سبان"، إنه يرغب في جعل الجمهور يبلغون الفضاء، "لأنها الحد النهائي للحضارة الإنسانية"، بحسب قوله.

وأكد أنه شركته قد تخفض من سعر الإقامة في الفندق، ليصبح أقل من 10 ملايين دولار، في حالة واحدة فقط، وهي انخفاض أسعار إطلاق الصواريخ.