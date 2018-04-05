تحذير كاذب من وجود قنبلة على طائرة متجهة لتايلاند

عادت طائرة مدنية إلى سنغافورة بسلام برفقة مقاتلتين اليوم الخميس بعد أن حذر أحد الركاب خلال الرحلة المتجهة إلى تايلاند من وجود قنبلة، في إنذار تبين لاحقا أنه كاذب.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة ركاب كانوا يعاونونها في تحرياتها وأنها ألقت القبض على أحدهم، وهو رجل عمره 41 عاما، بعدما تبين أنه مصدر التحذير الكاذب.

وقالت شركة سكوت للطيران منخفض التكلفة التابعة للخطوط الجوية السنغافورية إن الطائرة، وهي من طراز (إيرباص إيه 320) وتقل 173 راكبا وطاقما من ستة أفراد، ستواصل رحلتها إلى هات ياي بجنوب تايلاند مساء اليوم.

وكان نج إنج هين وزير الدفاع في سنغافورة قد قال في منشور على فيسبوك إن مقاتلتين من طراز (إف-15 إس.جي) رافقتا الطائرة من بحر الصين الجنوبي حتى مطار تشانجي.

وأضاف "بالنسبة لطيارينا المستعدين على مدار الساعة... يعتبر كل تحذير حقيقيا إلى أن يثبت عكس ذلك".