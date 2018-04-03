زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جنوب شرقي بوليفيا

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرقي بوليفيا يوم الاثنين بالقرب من الحدود مع باراجواي والأرجنتين، حسبما أفاد مركز لرصد الزلازل في لاباز.

ووقع الزلزال الساعة 0940 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (1340 بتوقيت جرينيتش) بالقرب من بلدة كاراندايتي، في منطقة تشوكويساكا وكان مركزه على عمق 658 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم يتسبب الزلزال في إصابات أو أضرار مادية.

وذكر المتحدث باسم مركز رصد الزلازل أنه "تم الشعور بالزلزال في المباني المرتفعة في مدينة سوكر، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار في منطقة الزلزال".

كما هز الزلزال عددا من المدن والبلدات مثل تاريجا وبورميجو.

وفي شرقي تاريجا، "خرج السكان من منازلهم ومن بعض المباني لأسباب تتعلق بالسلامة، وحدث كل شيء سريعا"، حسبما أفاد المتحدث باسم البلدية بوريس فرنانديز.

كما ذكر مركز رصد الزلازل أنه تم الشعور كذلك بالزلزال في كل من البرازيل وباراجواي والأرجنتين.

وذكرت تقارير أنه تم إخلاء عدد من المباني في العاصمة البرازيلية، برازيليا ، كما خرج بعض سكان ساو باولو إلى الشوارع.