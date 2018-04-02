مسلمة تتعرض لاعتداء بسبب حجابها في أميركا

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مسلمة تتعرض للضرب بعنف من رجل في مستشفى بولاية ميشيغان الأميركية لارتدائها الحجاب مما أثار موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة "ميترو" البريطانية، أن فتاة محجبة في التاسعة عشر من عمرها داخل مستشفى بومونت في ديربورن تعرضت لهجوم عنيف أثناء وقوفها أمام مكتب استعلامات المستشفى، حيث اندفع نحوها رجل

أميركي يدعى جون ديليز يبلغ من العمر 57 عاما، بشكل مفاجئ، وانهال عليها لكما بوحشية غير مبررة حسب صحيفة وطن .

وقامت السيدة المسلمة برفع دعوى قضائية طالبت فيها المستشفى، بضرورة دفع تعويض قدره 25 ألف دولار بسبب الفشل في تفادي مثل هذا الاعتداء.