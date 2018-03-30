نصف مليون دولار نفقات شاي في مكتب مسؤول هندي

اتهم ديفيندرا فادنافيس، رئيس وزراء ولاية "ماهاراشترا"، بالمبالغة في النفقات الخاصة بمكتبه، والتي أظهرت إنفاق 418 ألف جنيه إسترليني (587 ألف دولار) على 18 ألف كوب من الشاي.

وأظهرت المستندات التي تمّ الحصول عليها بموجب قانون حقوق المعلومات الهندي، أن فادنافيس، ادعى إنفاق هذا المبلغ الكبير على الشاي في العام الماضي، علماً أن ثمن الكوب الواحد من الشاي في الأكشاك، يتراوح بين 8 إلى 10 "بنس".

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن سانجاي نيروبام، رئيس حزب المؤتمر في مومباي قوله: "سمعنا عن أنواع عديدة للشاي، إلا أننا لم نسمع بمثل هذا الشاي الذي يقدم في مكتب فادنافيس. لا أستطيع أن أتخيل هذا الإنفاق الكبير، في الوقت الذي يعاني فيه مزارعو الشاي الأمرّين في ماهاراشترا".

وأصدر مكتب فادنافيس بياناً أوضح فيه أن النفقات الكبيرة، شملت تكاليف الوجبات السريعة، ودعوات الغداء الخاصة باجتماعات العمل، والزهور والهدايا المقدمة للضيوف، بالإضافة إلى النفقات المرتبطة بمكاتب فادنافيس في مواقع أخرى غير ماهاراشترا، وجميع مستلزمات الضيافة المقدمة للزوار.