4 أبريل آخر موعد للمشاركة في مسابقة دبي للتصميم

تدعو مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) المصمّمين الناشئين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي للإسراع بالمشاركة في “مسابقة دبي للتصميم"، وذلك قبل الرابع من شهر إبريل الجاري، آخر موعد لاستقبال الطلبات، وهي ضمن الأنشطة الخاصة بإطلاق مجموعات أزياء ربيع/صيف 2018، إحدى فعاليات التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي.

وجاء إطلاق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لهذه المسابقة الأولى من نوعها لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للموضة والأزياء، ولتشجيع المصمّمين على الإبداع، وتمكينهم من إبراز مواهبهم في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.

وبإمكان المصمّمين الناشئين المشاركين عرض اثنتين أو أربع صور من تصاميمهم لتشكيلة ربيع/ صيف 2018 الخاصة بفئة الأزياء الجاهزة والإكسسوارات، وذلك للتأهل من أجل ربح جائزة تتمثّل بعرض تشكيلاتهم لشهر كامل بساحة مخصّصة في دبي فستيفال سيتي مول.

وتحظى هذه المسابقة بمصداقية مع وجود لجنة تحكيم تضم أسماء كبرى في عالم الأزياء والموضة وقطاع التجزئة، وهم جازية الظنحاني، الرئيس التنفيذي لمجلس دبي للتصميم والأزياء، وميثاء السويدي، مدير تنفيذي للتسويق والاتصال في حي دبي للتصميم، ومريم الحسني، مؤسسة علامة 55FIFTY7، وليسث أزاب، المدير الدولي لمجموعة Azdef.

ويمكن المشاركة والحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع https://www.visitdubai.com/ar/shop-dine-relax/this-season/design-competition ومتابعة@visitdubai والوسم #StyledinDubai وكما سيتم الكشف عن أسماء الفائزين في التاسع من أبريل.