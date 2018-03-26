توهج مكابح دراجة هوائية يحرق غابات في النمسا

أسفرت جولة بالدراجات باتجاه سفح جبل في منطقة الألب عن حريق غابات جراء زيادة سخونة المكابح، حسبما أكدت الشرطة في منطقة فورارلبرج النمساوية اليوم الاثنين.

كان مواطن سويسري يقود الدراجة بالقرب من بلدة نويتسدرز، أمس الأحد، عندما قرر أخذ استراحة ووضع دراجته الجبلة في أحد المروج.

وبحسب محققي الشرطة، فإنه من المرجح أن أحد المكابح القرصية بالدراجة قد توهجت.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "يبدو أن النيران اشتعلت في بعض الحشائش الجافة".

وحاول الرياضي واثنان آخران من زملائه إخماد النيران، ولكن ألسنة اللهب امتدت سريعا عبر المنطقة التي يصعب الوصول إليها.

وجرى إرسال نحو 150 رجل إطفاء ومروحتين، وتم اخماد حريق الغابة.