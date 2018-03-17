محاكمة تكشف ممارسات "بيت الرعب" البشعة

اعترف مالك عقار في ألمانيا أثناء محاكمته، الجمعة، بأنه كان يعلم بقيام مستأجر البيت بمدينة (هوكستر) غرب البلاد بأنه يزرع المخدرات داخل البيت الذي أطلق عليه "بيت الرعب" لما كان يدار فيه من ممارسات بشعة.

وقال مالك العقار إنه قام بتأجير أربعة حجرات من العقار بعد شرائه ورأى فيما بعد نباتات مخدرة داخل واحدة منها.

وأضاف صاحب البيت ، وهو اسكوتلاندي في الحادية والخمسين خلال المحاكمة التي جرت أمام المحكمة الجزئية في مدينة بادربورن غرب البلاد اليوم إنه لا علاقة له بمزرعة المخدرات التي كانت داخل بيته.

بدأ نظر القضية، الجمعة، وتشمل أيضا متهمة من بلغاريا، 30 عاما، وألماني من أصل تركي، 44 عاما، وجهت إليهما تهمة زراعة المخدرات.

وقال مالك العقار اليوم إن مستأجر الغرف رجل في الرابعة والأربعين من العمر.

ويواجه هذ المستأجر تهمة قيادة عصابة إجرامية، وتنظر مخالفاته في قضية أخرى غير هذه.

وتم بيع البيت الواقع بمدينة هوكستر وعرف بأنه "بيت الرعب" لقيام زوجين بتعذيب النساء فيه على مدار عدة سنين إلى المالك الحالي، 51 عاما، في مطلع عام 2017.

وكانت الشرطة قامت في سبتمبر الماضي بتفتيش البيت واكتشفت وجود ألف نبتة من نبات الماريجوانا يصل وزنها الكلي إلى 38 كيلوجراما وقامت بتحريزها.

وقدر رجال التحقيق قيمة النباتات المصادرة بمبلغ 200 ألف يورو.