إطارات مركبات محشوة بالطحالب

كشفت شركة "جوديير" في معرض السيارات بجنيف 2018 عن إطارات جديدة لتقليل أوكسيد الكربون في الهواء.

الإطارات الفريدة من نوعها، والتي أطلق عليها اسم (أوكسجين)، تتميز بحشو جدرانها الجانبية بالطحالب النباتية، ما يجعلها ليست قادرة فقط على امتصاص الرطوبة على الطرقات، ولكن أيضا امتصاص ثاني أوكسيد الكربون المنشر في المحيط للمساعدة في التمثيل الضوئي للطحالب، الذي ينتج منه الاوكسجين.

ففي مدينة مثل باريس، تقدر "جوديير" أن هذه الإطارات يمكن أن تنتج 3000 طن من الأكسجين وتستوعب أكثر من 4000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.