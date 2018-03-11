يضحي بحياته وفاء لكلبه

لقي ألماني في السادسة والأربعين حتفه، السبت، بولاية ميكلنبورج فوربومرن خلال محاولته إنقاذ كلبه من الموت تجمدا بإحدى البحيرات.

وقالت الشرطة إن الكلب تجول بعد ظهر السبت فوق بحيرة متجمدة بدائرة لودفيجسلوست-بارشيم، بالقرب من مدينة لوبتس الواقعة شمال شرقى ألمانيا، فانهارت به طبقة الثلج الرقيقة فوق سطح البحيرة.

حاول صاحب الكلب إنقاذه إلا أن طبقة الثلج لم تتحمله، ولم يتمكن من إخراج نفسه من الماء.

واتصل أحد المارة بقوات الإنقاذ التي تمكنت من إخراج الكلب وسيده من الماء، لكن محاولات إعادة التنفس للرجل فشلت وفق بيان الشرطة بينما تم إنقاذ الكلب في الوقت المناسب.