السوداني عبد العزيز بركة ساكن يفوز بجائزة معهد العالم العربي بباريس

المصدر: رويترز

فاز الكاتب السوداني عبد العزيز بركة ساكن بجائزة الأدب العربي لعام 2020 التي يمنحها معهد العالم عربي بباريس بالتعاون مع مؤسسة جان لوك لاجاردير.

الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو ذهبت في دورتها الثامنة إلى ساكن عن روايته (الجنقو - مسامير الأرض) الصادرة باللغة العربية وترجمها إلى الفرنسية إكزافيه لوفان.

ونقل الموقع الرسمي لمعهد العالم العربي عن ساكن، اليوم، قوله إنه سعيد للغاية بالفوز بهذه الجائزة المرموقة التي سبق أن فاز بها كل من اللبناني جبور الدويهي والعراقي سنان أنطون.

وقال: "أعتقد أن هذه الجائزة جاءت في الوقت المناسب تماماً، لأن روايتي تتحدث عن التسامح الديني والحب والإنسانية، حيث نعيش الآن في عالم تمزقه صراعات الهوية، ويمر بما يشبه صدام الحضارات".

ساكن، المولود عام 1963 في مدينة كسلا شرقي السودان، له روايات عديدة، منها: "مخيلة الخندريس" و"مسيح دارفور" و"رماد الماء" و"الطواحين"، وهو يعيش حالياً في مدينة مونبلييه الفرنسية.

ونوهت لجنة تحكيم الجائزة برواية "موفيز إيرب" (نباتات سيئة) للبنانية ديما عبد الله الصادرة باللغة الفرنسية عن دار سابين ويسبيسر في باريس.

ويستضيف معهد العالم العربي كلاً من ساكن وديما في لقاءين أدبيين يومي الخامس من ديسمبر 2020 و27 فبراير 2021.

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