إطلاق دورة أم كلثوم من مهرجان "سماع" للإنشاد والموسيقى الروحية بالقاهرة

المصدر: رويترز

أطلق مهرجان (سماع) للإنشاد والموسيقى الروحية دورته الثالثة عشرة أمس الخميس في القاهرة، والتي تحمل اسم المطربة الراحلة أم كلثوم.

واختار المهرجان "كوكب الشرق" باعتبارها من أهم الفنانات المؤثرات في تاريخ الفن المصري والعربي مع تسليط الضوء على أغنيتها (حديث الروح) التي كتبها الشاعر الباكستاني محمد إقبال ولحنها رياض السنباطي.

أقيم حفل الافتتاح على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وعدد من الدبلوماسيين والفنانين، وتضمن مثل كل عام "ورشة دولية" تجمع الفرق المشاركة معا فوق المسرح في عرض جماعي.

وقالت الممثلة سميرة عبد العزيز في تقديمها لحفل الافتتاح إن المهرجان "يؤكد التواصل بين الشعوب، حيث يرسل للعالم رسالة سلام تنشدها جميع الفرق المشاركة برؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان".

وبسبب جائحة فيروس كورونا وتعذر السفر الدولي تمثل الدول المشاركة في المهرجان فرق من جالياتها المقيمة في مصر من إندونيسيا واليونان وأرمينيا وروسيا والصين وجنوب السودان وفلسطين والسودان إضافة إلى سوريا.

ويأتي لبنان "ضيف شرف" دورة هذا العام، التي تستمر حتى التاسع والعشرين من أكتوبر، وتقام عروضها في قبة الغوري ومجمع الأديان وقلعة صلاح الدين.

ويكرم المهرجان في دورته الحالية الفنانة اللبنانية فيروز واسم الشاعر المصري الراحل أحمد شوقي واسم الشيخ محمد الفيومي "شيخ المنشدين".

ويقام على هامش المهرجان سوق للحرف التقليدية والمنتجات اليدوية بمشاركة صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط وجمعيات أهلية.

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