غواتيمالا تسترد من بلجيكا قناعاً من حضارة المايا عمره ألف عام

المصدر: د ب أ

أعلنت حكومة غواتيمالا أمس الاثنين إنها تسلمت قناعا من حضارة المايا يزيد عمره على ألف عام بعد أن صادرته بلجيكا العام 2008، وذلك بعد سنوات من التقاضي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان إن ذلك القناع "سُرق من غواتيمالا على نحو غير قانوني من جانب مهربين دوليين".

ويرمز القناع المصنوع من حجر اليشم، إلى إله المطر والرعد والجهات الأصلية للمايا، ويعود تاريخه إلى العصر الكلاسيكي لحضارة المايا من العام 600 إلى 900 بعد الميلاد.

وبعد 12 عاما من التقاضي، حكمت محكمة بلجيكية بأنه ينبغي إعادة القناع إلى غواتيمالا، وتم تسليمه بالفعل إلى سفارة غواتيمالا ببروكسل.

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