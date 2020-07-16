"بو راشد العز".. قصيدة تفوح بحب محمد بن راشد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

على وتر العود، تمددت كلمات قصيدة "بو راشد العز"، التي خطها الملحن محمد الأحمد، وترنم بها الفنان حسين الجسمي، الذي أهداها ورفيقه الأحمد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم ميلاده، لتأتي القصيدة وقد صيغت كلماتها بماء الذهب، حيث فاحت ثناياها بعطر الكلمات التي تصف صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

"بو راشد العز"، قصيدة فاضت بالكثير من الحب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يقول مؤلفها محمد الأحمد، عن سموه إنه «ألبس تاريخنا ثوبه»، وبه «تفخر الدار بتنافسها»، فيما بدا إيقاع الأغنية التي أنتجها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونشرها على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، هادئاً، متناغماً مع طبيعة القصيدة التي تؤكد أن «التاريخ يشدو» بأفعال صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وهو «راعي دبي» الذي زخرفها بأفكاره، ورؤيته الثاقبة، التي بفضلها عانقت «دانة الدنيا» سحاب السماء.

على نحو دقيقتين تمددت مشاهد كليب الأغنية، التي جاءت محملة بعديد الصور لصاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي توثق لسنوات عمره المديد، ومن بينها تلك التي تعود إلى صباه، وشبابه، وأخرى تظهر الفارس الذي تعود التربع على عرش المركز الأول. عبر دقيقتي الكليب يمكن أن تتلمس سحر التاريخ، الذي كتبه صاحب السمو نائب رئيس الدولة بحروف من ذهب.

أغنية «بو راشد العز»، لم تكد تطل برأسها على الوجود، حتى جابت أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، محققة مشاهدات عالية، وهي القصيدة التي لم تجمع الجسمي والأحمد لأول مرة، فقد سبق لهما أن التقيا مرات عديدة، كما في قصيدة «ترحيب»، التي أهداها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، قبل نحو عامين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الفنان حسين الجسمي، نشر أغنية "بو راشد العزط على حسابه في «إنستغرام»، وذيلها بتعليق قال فيه «بو راشد العز... كل عام وأنت بخير»، بينما تقدم محمد الأحمد الملقب بـ«ملحن الوطن» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتهنئة إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة، قائلاً «كل عام وأنت فخر الوطن»، وهي الجملة التي اتفق عليها ثلة من نجوم الوطن، ومن بينهم أحلام وفايز السعيد وعيضة المنهالي، الذين زينوا بها حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث مثل يوم ميلاد سموه مناسبة جميلة للاحتفاء به وبإنجازاته العديدة، التي كتبت على صفحات التاريخ.

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