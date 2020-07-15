أعمال جديدة لـ "بانكسي" تشجّع على ارتداء الكمامة

المصدر: د ب أ

قام فنان الشارع الغامض بانكسي برسم سلسلة من صور الفئران للترويج لارتداء الأقنعة أثناء أزمة فيروس كورونا في مترو أنفاق لندن.

ويبدو أن بانكسي ظهر في مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة على تطبيق إنسغترام وهو يرتدي قناعا، وبدلة واقية بيضاء، و قفازات زرقاء وسترة برتقالية.

ولم يتعرف الركاب عليه، حيث اعتقدوا أنه موظف في شركة النقل.

ويظهر الفيديو، الذي حقق أكثر من 7ر1 مشاهدة مساء الثلاثاء، الفنان الذي يستخدم الورق المفرغ (الإستنسل) لرسم الفئران على الجدران الداخلية ونوافذ سيارات القطار.

وعلى سبيل المثال، تظهر إحدى الصور حيوانا يهبط بقناع على شكل مظلة، وآخر، بدون قناع، يعطس على نافذة وينبعث الطلاء من وجهه.

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