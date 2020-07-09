بالفيديو.. أوبرا "لاسكالا" الإيطالية تستقبل زوارها بعد 4 أشهر من الإغلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت دار أوبرا لاسكالا العريقة بمدينة ميلان الإيطالية أبوابها من جديد مع اتخاذ تدابير صارمة لتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأغلقت دار الأوبرا قبل 4 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وارتدى الموظفون والضيوف الكمامات، وحضر نحو 600 شخص الحفل فقط، وهو ثلث الطاقة الاستيعابية للدار، حيث يمكن أن يشاهد عروضها نحو ألفي شخص، وفق "يورونيوز"

بالفيديو.. أوبرا "لاسكالا" الإيطالية تستقبل زوارها بعد 4 أشهر من الإغلاقhttps://t.co/NAXKEQY0XP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wXlJP4p3SZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 9, 2020

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