افتتاح معرض موسكو للكتاب

المصدر: وام

افتتح اليوم السبت في العاصمة الروسية، معرض موسكو للكتاب "الساحة الحمراء"، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 8 يونيو الجاري.

ويشارك في المعرض أكثر من 200 دار للطباعة والنشر من خلال عرض منشوراتها في أقسامه المختلفة مثل "الأدب" و"مسرح الأطفال" ونون فكشن" وغيرها.

ويعد المعرض حدثا مهما، ليس في الثقافة الروسية فحسب، بل والثقافة العالمية، باعتباره أول فعالية تقام في نظام "أوفلاين" وليس "أونلاين" كما كان الحال طيلة أشهر الحجر الصحي في القارة الأوروبية.

وسيتمكن هواة الكتب من زيارة المعرض مع مراعاة تدابير احترازية مثل ارتداء قناع وقفازات مع قياس درجة الحرارة لكل ضيف وتعقيم أقسام ومواقع المهرجان كل ساعتين، ويستثنى من دخول المعرض من تجاوز عمره 65 عاما ومن لم يبلغ سنه 7 أعوام، وذلك حسب تعليمات حكومة المدينة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز