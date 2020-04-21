"العاصمة العالمية للكتاب" تتيح 2500 عنوان عبر تطبيق "كتاب صوتي" مجاناً

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار جهوده لدعم صناعة المعرفة وتوفيرها لمختلف فئات المجتمع، وفي ظل الظروف الراهنة التي فرضها فيروس كوفيد - 19 حول العالم، أعلن مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، عن تعاونه مع تطبيق "كتاب صوتي"، أحد أكبر المنصات الإلكترونية للكتب الصوتية العربية والمترجمة في العالم، لتوزيع 5 آلاف رمز اشتراك في التطبيق تتيح للأفراد الوصول إلى محتويات المنصة والاستمتاع بالكتب بشكل مجاني لمدة 3 أشهر، وذلك من خلال استخدام الرمز الترويجي Sharjahwbc.

ويعكس التعاون حرص المكتب على دعم القراء والمثقفين وإتاحة الفرصة لهم بشكل أكبر للوصول لمصادر المعرفة، إذ يسهم توفير محتويات المنصة الصوتية "كتاب صوتي"، التي تضم نحو مليون مشترك من 90 دولة عالمية، في الاستفادة من أوقات البقاء في المنازل، وتطوير المهارات وتعزيز المخزون المعرفي والثقافي.

وتضم منصة "كتاب صوتي" أكثر من 2500 كتاب منشور، وتمتلك حقوق نشر حصرية لـ 5 آلاف إصدار عربي ومترجم من الأعمال المدرجة ضمن قوائم أكثر الكتب مبيعاً حول العالم، وتتوزع موضوعاتها في حقول الأدب، والتاريخ، والسياسة، والاقتصاد، والتكنولوجيا وغيرها من أصناف العلوم والآداب.

وحول هذا التعاون، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019: "إن الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم جراء انتشار فايروس كورونا المستجد فرض علينا تقديم حلول جديدة ومبتكرة لاستمرار الفعل الثقافي ودعم قطاع النشر وصناعة المعرفة من شركات رائدة، وناشرين، وكتّاب، وقراء، لهذا جاء التوجه نحو الاستثمار في الخيارات التي تقدمها الكتب الصوتية، التي تشكل فرصة واسعة لاستهداف أكبر شريحة من القراءة وتدعوهم للاستغلال الأحسن لأوقاتهم في مختلف الظروف، إلى جانب أنها تنسجم مع المحاور الرئيسية التي تنطلق منها فعاليات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب والتي يتجسد أبرزها في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع".

وأضافت رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعالم 2019:" المبادرة تأتي استكمالاً لتوجهات الشارقة في دعم صنّاع المعرفة، والتوعية المجتمعية، وتعزيز ثقافة القراءة بشكل أكبر، كما تعبّر في الوقت نفسه عن جهودها في مواكبة التطور التقني والابتكارات الذكية التي يشهدها سوق الكتاب العربي والعالمي، لنكون شركاء في تعزيز معارف وثقافة جميع أفراد المجتمع"

وعلى الراغبين بالحصول على رمز مجاني لتصفح محتويات المنصة "كتاب صوتي" زيارة الموقع https://kitabsawti.com ، وعلى المشاركين استرداد الرمز من خلال زيارة الموقع الإلكتروني فقط وليس التطبيق، حيث أنه لا يمكن للمشترك استخدام رمزين ترويجيين في نفس الوقت، كما لن يكون لدى المشتركين المتميزين إمكانية تفعيل الرمز الترويجي.