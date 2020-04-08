كورونا يرجئ إعلان الفائزين بجائزة بوليتزر

المصدر: د ب أ

أعلنت لجنة جائزة بوليتزر أمس الثلاثاء تأجيل إعلان الفائزين هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الصحافة والكتب والأعمال الدرامية والموسيقية عبر بث مباشر في 4 مايو، بعد أسبوعين من الموعد المقرر أصلاً.

وقالت دانا كانيدي، مديرة جائزة بوليتزر في بيان، إن "مجلس بوليتزر يضم العديد من الصحفيين رفيعي المستوى، الذين هم في الخطوط الأمامية في إبلاغ الجمهور عن وباء فيروس كورونا الذي يتطور بسرعة".

وأضافت "نظرًا لأنهم يركزون على هذه المهمة الحاسمة، فإن هذا التأجيل سيوفر وقتًا إضافيًا لإجراء تقييم شامل للمرشحين النهائيين لبوليتزر 2020".

وجاء على موقع الجائزة أنه سيتم تأجيل حفل توزيع الجوائز، الذي يُعقد بشكل معتاد في جامعة كولومبيا في نيويورك في مايو، ويمكن استبداله بحفل استقبال في الخريف.