راشد بن حمد الشرقي يشهد اختتام فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون

المصدر: الفجيرة – عائشة الكعبي

شهد سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام مساء أمس الحفل الساهر الذي أحياه فنان العرب محمد عبده على مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة، وذلك في ختام فعاليات المهرجان بنسخته الثالثة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

واستمتع جمهور المسرح بباقة متنوعة من أغنياته الخليجية الشهيرة والمحببة التي تنوعت ما بين القديم والحديث من بينها "الأماكن، ما هو عادي، يا أعذب الحب، عذروب، نسيم الجنوبي.." وغيرها من الاغنيات الطربية.

وحضر الحفل جمهور غفير لم تستوعبه مساحة المسرح ما اضطره لمتابعة الحفل عبر شاشات ضخمة بالساحات الخارجية للمسرح.

وأعرب فنان العرب محمد عبده عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان الكبير الذي يعد حدثا فنيا وثقافيا عملاقا جمع كل انواع الفنون على أرض واحدة و الذي اتاح له فرصة اللقاء بمحبيه والذين قدموا من مسافات بعيدة.

وقال محمد سيف الأفخم مدير عام مهرجان الفجيرة الدولي للفنون "على مدى تسعة ايام عاشت الفجيرة ليالي من المتعة والسهر حافلة بفنون الموسيقى ومسرح المونودراما، والاستعراضات الشعبية والحفلات الغنائية والتراثية والمعارض من مختلف أنحاء العالم حيث لاقت هذه الفعاليات استحسان واعجاب اعداد كبيرة من زوار مهرجان الفجيرة الدولي للفنون من العائلات والاسر الاماراتية والعربية والسياح الاجانب الذين شكلوا حضورا لافتا في فعاليات المهرجان".

ورفع الأفخم أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة على رعايته الكريمة للمهرجان والى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه المستمر. والى سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام على متابعته المتواصلة للمهرجان منذ بداياته والتي كان لها بالغ الأثر في نجاحه وتطوره من دورة الى دورة.

كما أعرب عن شكره لأعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية الذين لم يدخروا جهدا في توفير كل الإمكانيات التي ساهمت في انجاح فعاليات المهرجان التي تليق باسمه وسمعته العالمية.

وأوضح الأفخم ان المهرجان استضاف اكثر 700 شخص من 60 دولة من الوطن العربي والعالم، مشيرا الى اسدال الستار على فعاليات هذه الدورة على امل اللقاء في دورة قادمة في مثل هذه الأيام.