افتتاح مهرجان للموسيقى والغناء بقنا المصرية

المصدر: د ب أ

شهدت محافظة قنا جنوب مصر أمس الجمعة افتتاح مهرجان "دندرة" للموسيقي والغناء الأول، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وجامعة جنوب الوادي.

وحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والأثار المصرية، يستمر المهرجان في الفترة بين 28 فبراير الجاري و 4 مارس المقبل.

وعلي هامش افتتاح المهرجان، افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ثلاثة سراديب وبانوراما (سطح) معبد دندرة بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد.

وأعرب خالد العناني عن سعادته لرؤية أكثر من 8000 شخص من أبناء محافظة قنا، جاءوا خصيصا ليحضروا المهرجان لافتا إلى أن معبد دندرة يعتبر واحدا من أجمل معابد الصعيد.

وأشار العناني إلى أن مهرجان دندرة للموسيقي والغناء يعد الأول من نوعه في صعيد مصر (جنوب)، مضيفا أنه سيتم إطلاق مهرجان آخر للموسيقي والغناء بمحافظات الوجه البحري ( شمال).

وقال العناني إن التعاون بين وزارتي السياحة والاثار، والثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية في المواقع الأثرية يبرز الوجه الحضاري لمصر، كما يعمل على جذب اهتمام المواطن الى الفن والإبداع وتراثه الحضاري، مما يساعد على تنشيط السياحة الثقافية.

ويقع معبد دندرة على الشاطئ الغربي من نيل مصر، وشيد لعبادة الإلهة حاتحور؛ إلهه الحب والجمال والأسره عند قدماء المصريين، حيث يرجع تاريخ المعبد للعصر اليوناني الروماني بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي.