القنصلية الصينية في دبي تحتفل بالعام الصيني الجديد

المصدر: وام

نظمت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالتعاون مع شركة " مراس " القابضة احتفالاً بهيجاً في منطقة ستي ووك في دبي مساء اليوم "الجمعة" و ذلك بمناسبة احتفالات الصين بالعام الصيني الجديد.

وتشهد " منطقة سيتي ووك " في الفترة من السادس عشر من يناير الجاري إلى الثامن من فبراير المقبل فعاليات ثقافية متنوعة احتفاء بالمناسبة منها عروض التراث الصيني ومسابقة رقصة الأسد.

ويحضر هذه الفعاليات التي تعكس عمق و عراقة الثقافة الصينية نحو 200 ألف من أبناء الجالية الصينية الذين يعيشون ويعملون في دبي إلى جانب أبناء الجاليات الأخرى في الدولة .

جدير بالذكر أن هذا الاحتفال الثقافي التراثي الفني المتنوع ينظم للمرة الثالثة في دبي و عادة ما يحضره أكثر من 50 ألف متفرج من المواطنين والمقيمين في الدولة .