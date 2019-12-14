الورد الدمشقي على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

المصدر: د ب أ



أضيفت القيثارة الأيرلندية بصوت يشبه الجرس ضمن أكثر من 20 عنصرا من المعارف والثقافة إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وقالت اليونسكو أمس الجمعة إن الأعمال الفنية والثقافية قدمت أسماءها اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي في بوغوتا.

وذكرت اليونسكو أنه تم العزف على القيثارة في أيرلندا لأكثر من ألف عام.

ويتم الاحتفال بموسيقاها في الأساطير والأدب، في حين تجاوب موسيقيون معاصرون بقيثارات وترية من أمعاء الحيوانات مع أنماط متطورة، مع عودتها للظهور بشكل كبير خلال السنوات الستين الماضية.

كما تشمل العناصر الجديدة للتراث الثقافي غير المادي للبشرية ممارسات وأعمال حرفية سورية مرتبطة بالورد الجوري.

وقالت اليونسكو إن "الورد الجوري تبدأ في الازهار في مايو عندما يبدأ قطف الورود وينطلق المهرجان السنوي.. وتستخدم الورود التي يتم جنيها بالأيدي في إعطاء نكهة للشاي والشراب والمربى والمعجنات والأدوية ومستحضرات التجميل.