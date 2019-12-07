بالفيديو.. آسيويون يبدعون في نحت الجليد ببرلين

المصدر: البيان الإلكتروني

يعرض 26 فنانا آسيويا من ماليزيا واليابان وتايلاند والصين والفلبين ومنغوليا وروسيا منحوتات من الجليد في ضواحي العاصمة الألمانية برلين بالمهرجان العالمي الخامس لمنحوتات الجليد في إلستال.

استخدم النحاتون 300 طن من الجليد لإنشاء أكثر من 100 منحوتة، كان من بينها شخصيات كرتونية مشهورة كموس والباندا وتوك توك.

ولعل أبرز منحوتة في المهرجان منحوتة "لونغ Long"، التنين المحظوظ الذي يبلغ طوله 10 أمتار وتم نقله من الصين إلى برلين.

التحضير لهذا المهرجان العالمي جرى في غضون أسبوعين فقط وسيستمر في استقبال الجمهور، بحسب "يورونيوز"، إلى غاية نوفمبر 2020.