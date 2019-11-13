دبي تتوج أبطال تحدي القراءة اليوم

المصدر: دبي - غسان خروب

في حفل يشرف برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستقبل «أوبرا دبي» كوكبة الفتيان والفتيات الذين تأهلوا لنهائي «تحدي القراءة العربي» بموسمه الرابع، في حفل يليق بمكانة التحدي.

حيث ستقام التصفيات بين الخمسة الأوائل الذين تأهلوا لنهائيات التحدي، تمهيداً للإعلان عن الفائز بينهم باللقب.

وبقدر أحلام أبناء المنطقة العربية في الحصول على لقب «بطل تحدي القراءة العربي»، ارتفعت طموحات أبناء الجاليات العربية في الدول الغربية، الذين حلوا هم أيضاً ضيوفاً على «دار الحي» للمنافسة على اللقب، والمشاركة في التحدي الذي أعاد ربطهم مع وطنهم العربي الكبير، وفق ما أكدوه في حديثهم مع «البيان»، منوهين إلى أن التحدي أحيا فيهم جذوة القراءة بلغة الضاد، رغم عدم توافر الكتب العربية في البلدان الغربية التي يقطنون فيها.

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