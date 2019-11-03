تصفيات بطولة فزاع لليولة 21 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، موعد تصفيات بطولة فزاع لليولة للموسم 2019-2020، والتي ستقام في القرية التراثية بالقرية العالمية في دبي، يومي الخميس والجمعة، الموافق 21 و22 نوفمبر الجاري. جاء الإعلان بالتزامن مع افتتاح القرية التراثية التي تدشن موسماً جديداً، وتستضيف باقة من الأنشطة والفعاليات، بما فيها تصفيات الدورة العشرين من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ15 من برنامج الميدان.

وأفادت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة فزاع لليولة تشكل أهمية قصوى على أجندة البطولات في المركز، لكونها أول بطولة أمر بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ووسيلة للتعبير عن الفخر والحماسة وحب الوطن، وقالت: «ندشن الموسم الجديد بتصفيات بطولة فزاع لليولة، إذ باتت تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، خصوصاً وسط الشباب والناشئة، من المواطنين والمقيمين، ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي».

نمو متزايد

وأضافت سعاد إبراهيم: «شهدنا نمواً متزايداً في عدد المنتسبين إلى التصفيات، التي ينظمها المركز سنوياً قبل انطلاق البطولة الرئيسة، وتعني التصفيات اختيار أفضل اليويلة ووضعهم في اختبار للتحدي والأداء على إيقاع الأنغام الشعبية لبطولة رفيعة المستوى. منافسات قلعة الميدان ليست فقط تظاهرة شبابية، بل أضحت مدرسة لمجموعة من الثوابت الاجتماعية، بما فيها الالتزام بالتدريبات والتوقيت والزي الوطني والقيم الإماراتية، وأصبحت مضماراً لبناء الطموح لدى الشباب والناشئة، وعلى مدار تسعة عشر عاماً، نفتخر بحصد ثمار هذه المسيرة الحافلة، ونستدل بها لمزيد من العطاء، بدعم من سمو ولي عهد دبي رعاه الله».

برنامج تراثي

من جانبه، قال راشد الخاصوني عضو لجنة التحكيم في بطولة «فزاع لليولة»: «لطالما سرت اليولة قلوب الشباب والأطفال في الإمارات، فهم على بينة بأنها ليست مجرد أداء يتطلب مهارات بدنية عالية، بل هي أيضاً، نشاط يشعل الحماس، والعمل بروح الفريق الواحد، ويعلم التركيز والشجاعة لمواجهة الجمهور، الذي يعتبر صاحب الكلمة في عملية التصويت لاختيار الأفضل». وأضاف الخاصوني: «بطولة فزاع لليولة، هي برنامج تراثي أسبوعي، يشرك المشاهدين على أرض قلعة الميدان، وعلى شاشات التلفاز، الأمر الذي يجعل منها حدثاً تراثياً ضخماً ومتجدداً، يترقبه الجميع كل موسم».

تفاعل كبير

شهدت السنوات الماضية، تفاعلاً كبيراً من قبل الراغبين في المشاركة من الشباب والناشئة، إذ تخطى عدد المشاركين في التصفيات في العامين الماضيين حاجز الـ 400 شاب. وتتطلع إدارة البطولات بالمركز هذا العام، إلى رفع مستوى الحرفية، مع حرص المركز على إقامة التدريبات المكثفة والضرورية، قبل وخلال البطولة الرئيسة لليولة.

سوف تقام التصفيات في القرية التراثية بالقرية العالمية، ابتداء من الساعة الرابعة مساء، يومي الخميس والجمعة الموافق 21 و22 نوفمبر الجاري، بحضور أعضاء لجنة التحكيم.