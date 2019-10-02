دار "فينتاج" قرن من أدب الخيال الياباني

المصدر: إعداد: فاتن صبح

الأنظار متجهة اليوم إلى اليابان، وقد اختار دار نشر "فينتاج" الاستفادة من الفرصة لتسليط الضوء على الأدب الياباني بإصدار سلسلة من الكتب الجديدة التي تركز على أعمال كلاسيكية لخمسة من مؤلفي القرن المنصرم المشهورين. ولعل القراء يعرفون روايات مثل "يوميات طائر الزنبرك" لهاروكي موراكامي، و"في الخارج" ناتوسو كيرينو.

أما فيما يتعلق باختيار أغلفة كتب السلسلة الجديدة، فقد استعانت مديرة قسم الإبداع لدى "فينتاج" سوزان دين، بالفنانة اليابانية يوكو شيميزو صاحبة اللمسة الفنية في الرسم.



وقد عللت ذلك بالقول: " يحمل أسلوب شيميزو في الرسم لمحات من الفن الياباني التقليدي، مع لمسة من الحداثة. ولطالما أعجبت إحساسه بالألوان والتركيبات الدرامية والحدس".

وتستلهم أغلفة الكتب من طريقة التغليف اليابانية التي تظهر مساحة بيضاء تظهر اسم الكاتب وعنوان الكتاب، وبعيداً عن هذا التفصيل، فقد أعطيت شيميزو الحرية المطلقة في التصرف برسومات الأغلفة.



وأسفرت النتيجة عن سلسلة من الرسومات الساحرة التي تستقي من العوالم التي رسمها كل من المؤلفين باستخدام الألوان الصاخبة للأحمر والأزرق والأصفر والأخضر.



بدءاً من انطلاق المشروع، ناقشت أنا ويوكو ألواناً محددة تساعد على توحيد الرسومات الفردية، تقول دين مضيفةً إن عمل المصمم يقتضي توحيد السلسلة ككل ومطابقتها من دون أن يفقد كل كتاب شخصيته ومعناه.