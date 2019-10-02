"برلمان القردة" لـ "بانسكي" بـ 2.5 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض في مزاد لندن يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لوحة للرسام بانسكي، وقد صور فيها قردة أخذوا مقاعد النواب البريطانيين في مجلس العموم، ويتوقع أن يبلغ سعر اللوحة نحو 2,5 مليون دولار.

"برلمان القردة" يعوض فيه برلمان السياسيين، هو لوحة تبلغ 4 أمتار من الطول أنجزت سنة 2009، وهي أكبر لوحة من القماش من عمل رسام الشوارع البريطاني بانسكي، بحسب مزاد سوثبي في لندن، بحسب "يورونيوز".

ويأتي هذا المزاد في وقت يشهد البرلمان البريطاني تطاحنا بين أعضائه، بشأن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

ويقول مختصون في مجال الفن المعاصر إنه ما من شك في أن الصورة لها مصداقية كبيرة، ليس في بريطانيا فحسب، بل وفي أوروبا وخارجها، وتبرير ذلك هو الانحدار نحو السلوك الحيواني القبلي بين السياسيين.

ويشهد البرلمان البريطاني حالة غليان، منذ اجتماعه يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء بوريس جونسون ومعارضيه، وسط شجار شرس دام ساعات بخصوص البريكست.