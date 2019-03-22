مصري ويمني يتوّجان بجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري

المصدر: رويترز

توجت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الخميس المصري أحمد عبد المعطي حجازي واليمني عبد العزيز المقالح بجائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري في دورتها الأولى.

وقال علاء عبد الهادي رئيس النقابة في مؤتمر صحفي لإعلان أسماء الفائزين بالقاهرة إن ما دفع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إلى افراد جائزة دولية باسم أحمد شوقي هو أن الثقافة المصرية لم تفرد له منذ موته وحتى الآن جائزة تخلد اسمه.

وأضاف أن الجائزة التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه (نحو 11.5 ألف دولار) ستمنح كل عامين إلى اثنين، أحدهما مصري والآخر غير مصري، بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر.

واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم 21 مارس من كل عام للاحتفاء بالشعر خلال دورتها الثلاثين التي عقدت في باريس hgعام 1999.