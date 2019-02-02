جائزة الطاهر وطار للرواية في الجزائر مناصفة بين فتيلينه وفاروق

المصدر: رويترز

تقاسم الكاتبان الجزائريان محمد فتيلينه وصادق فاروق جائزة الطاهر وطار للرواية في دورتها الثانية والتي تمنحها سنويا جمعية نوافذ ثقافية.

وفاز فتيلينه بالجائزة عن روايته (ترائب.. رحلة التيه والحب) بينما فاز فاروق عن روايته (الدفن سرا يسعد الموتى).

واختارت لجنة التحكيم الروايتين من بين ست روايات وصلت للقائمة النهائية للجائزة في يناير، منوهة بباقي الأعمال الأخرى في القائمة.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الباحثة آمنة بن علي وعضوية الكاتب والأكاديمي إبراهيم صحراوي والناقد مخلوف عامر والأستاذ الجامعي فيصل الأحمر والكاتب سفيان زدادقة.

وتحمل الجائزة، التي تأسست في 2016، اسم الكاتب الجزائري الراحل الطاهر وطار (1936-2010)، ويرعاها ماليا الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "لوندا".

وكانت الجائزة ذهبت في دورتها الأولى للعام 2017 إلى الكاتبين بلقاسم مغزوشن ومحمد الأمين بن ربيع.