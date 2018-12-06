حمدان بن محمد: نريد لدولتنا أن تزهو بالعلم والفكـر

المصدر: دبي - وام

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، انطلقت أمس في دبي قمة المعرفة 2018 بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتي تنظم القمة في نسختها الخامسة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم وتوجيهات قيادتها الحكيمة تسير بخطى حثيثة وثابتة نحو مضاعفة الاستثمار في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعرفة بشتى حقولها وألوانها، إيمانا من هذه القيادة المعطاء أن أساس تقدم وبقاء الشعوب هو المعرفة في كل شيء، معتبرا سموه أن الشباب هم من يحملون هذه الشعلة التي تضيء دروب الأجيال اللاحقة نحو العلا والمجد والتطور الحضاري والإنساني.

وهنأ سموه الفائزين بجائزتي محمد بن راشد للمعرفة وتحدي الأمية وبارك لهم جهودهم ودعاهم إلى توظيف طاقاتهم ومعارفهم في خدمة البشرية وإسعاد الناس. وختم سموه: نحن نريد لدولتنا العزيزة أن تزهو بالعلم والمعرفة وأن يكون لها بعد حضاري وإنساني على مستوى العالم وتكافئ دوما المبدعين في شتى حقول العلم والمعرفة والثقافة والاقتصاد التي تسهم في صنع المستقبل الواعد والملائم للأجيال المتلاحقة في بلدنا والعالم.

كما أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن سعادته بلقاء نخبة من الأكاديميين والباحثين وقادة الثقافة والفكر في قمة المعرفة 2018 في دبي، مهنئاً سموه الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة، متمنياً لهم كل التوفيق في خدمة أوطانهم ونشر المعرفة والعلوم.

برنامج حافل

وحضر الجلسة الافتتاحية للقمة، في مركز دبي التجاري العالمي، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

كما حضرها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات والمعاهد الأكاديمية والبحثية والتقنية في الدولة وأكثر من ألف خبير وباحث ومتخصص في مجال المعرفة في دولة الإمارات ومختلف الدول العربية.

افتتحت الجلسة بالسلام الوطني ثم شاهد سمو ولي عهد دبي والحضور عرضاً مصوراً تضمن التعريف بالقمة وأهدافها وأقوالاً مأثورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتعريفا بجائزتي محمد بن راشد للمعرفة وتحدي الأمية في الوطن العربي.

كما استمع سموه إلى كلمة مصورة ومسجلة لآخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أشاد بقمة المعرفة وفكرة تنظيمها من قبل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ودورها في بناء جسور التواصل بين المتخصصين والباحثين في مجال المعرفة حول العالم لتبادل وجهات النظر والآراء الخلاقة من أجل بناء قاعدة معرفية متنوعة تعود بالنفع على الدول والشعوب في أرجاء العالم.

نجاح متواصل

وألقى جمال بن حويرب المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة كلمة الافتتاح رحب فيها بسمو ولي عهد دبي والحضور، مؤكداً أن القمة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» منذ خمس سنوات ستواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بترسيخ ثقافة المعرفة بين الشباب، وفى مجتمعاتنا العربية في الاتجاهات كافة خاصة اقتصادية المعرفة والقراءة واللغات وغيرها من المعارف الإنسانية ووضع تصورات وحلول مبتكرة تدعم صناع القرار والباحثين والخبراء من أجل خلق واقع معرفي شامل محليا وإقليميا وعالميا.

وأشار بن حويرب إلى أن مؤشر المعرفة في الدولة حسب الأمم المتحدة تقدم من المرتبة 25 إلى المرتبة 19 عالميا وصنفت الأمم المتحدة دولة الإمارات من خلال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بأنها شريك عالمي للمعرفة للعام 2018 واحتلت دولتنا في اقتصاد المعرفة المرتبة الثانية عالميا.

وفي ختام الجلسة، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي فازت فيها كل من المكتبة الرقمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومؤسسة مجدي يعقوب من جمهورية مصر العربية الشقيقة ومعهد التعليم الدولي في الولايات المتحدة الأميركية ومؤسسة اميرسي في المملكة المتحدة.

كما كرم سموه الفائزين بجائزة أصحاب الإنجازات في تحدي الأمية التي فازت بها كل من وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» والدكتورة الشفاء حسن مديرة كرسي «اليونسكو» والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو» فى جامعة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية السودان الشقيقة.

وقد رحب سمو ولي عهد دبي بالمشاركين في القمة من خبراء عالميين وباحثين وأساتذة الجامعات الذين حلوا ضيوفا مميزين على دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفهم سموه بالنخبة العالمية للمعرفة في شتى الميادين.