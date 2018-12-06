حمدان بن محمد يعزي في وفاة سالم المهيري

المصدر: Ⅶ دبي - وام

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء فى وفاة المرحوم الشاب سالم محمد خميس بن هندي المهيري.

مواساة

جاء ذلك خلال زيارة سموه مجلس عزاء المرحوم في منطقة زعبيل الثانية في دبي بعد ظهر أمس، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أشقاء وأقارب وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واجب العزاء في وفاة المرحوم سالم محمد خميس بن هندي المهيري، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.