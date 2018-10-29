دبي تتوج غداً بطل تحدي القراءة العربي 2018

المصدر: دبي - البيان

تتوج دبي غداً بطل تحدي القراءة العربي لعام 2018، وسط احتفالية كبيرة على مسرح أوبرا دبي، لتختتم بذلك الدورة الثالثة من المشروع المعرفي الأكبر من نوعه في الوطن العربي، الذي يندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وكانت قد اختتمت أمس فعاليات اليوم الثاني والأخير من تصفيات المرحلة ما قبل النهائية للتحدي، بإعلان وصول 5 طلاب إلى النهائيات ما يشكِّل الخطوة الأخيرة نحو المرحلة الحاسمة من التصفيات النهائية، وشارك 44 طالباً وطالبة في التصفيات ما قبل النهائية يومي 27 و28 أكتوبر الجاري بعد وصولهم يوم الجمعة الماضي إلى دبي ضمن مجموعة من 250 شخصاً يمثلون 44 دولة.

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