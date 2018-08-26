رحيل الكاتب المسرحي الأمريكي نيل سيمون عن عمر 91 سنة

المصدر: د ب أ

توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 91 سنة، الكاتب نيل سيمون، الذي هيمنت أعماله الفكاهية على مسارح برودواي لعقود من الزمن، وأصبحت وجبة أساسية في هوليوود، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن وكيل أعماله.

وكتب سيمون، الذي بدأ مسيرته المهنية ككاتب تلفزيوني، روايات فكاهية عن حياة العائلات في القرن العشرين، ومن بين ذلك رواية "بيرفوت إن ذا بارك" و"بلازا سيوت" و"ذا صن شاين بويز" و"برايتون بيتش ميمورز" و"بيلوكسي بلوز".

وتم تجسيد العديد من أعماله في أفلام، وأصبحت روايته المسرحية الكلاسيكية العام 1965 "ذا أود كابل "، عن اثنين من الأصدقاء المطلقين يتقاسمان شقة في نيويورك، فيلما ناجحا وبرنامجا تلفزيونيا استمر لمدة طويلة.