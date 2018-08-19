رحيل الفنان التشكيلي المصري ناجي شاكر عن 86 عاما

المصدر: رويترز

توفي أمس السبت الفنان التشكيلي ومصمم الدمى المصري الذي اشتهر بتصميم شخصيات أوبريت (الليلة الكبيرة)عن 86 عاما.

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن عائلة شاكر قولها إنه توفي مساء أمس في أحد مستشفيات القاهرة.

ولد ناجي شاكر أنطون شاكر في القاهرة العام 1932 وتخرج في كلية الفنون الجميلة العام 1957 قسم ديكور. صمم ونفذ مجموعة من ديكورات وشخصيات العرائس من بينها عرائس وديكور مسرحية (الشاطر حسن) التي كانت أول ما قدم على مسرح العرائس في مصر.

وصمم ناجي شاكر عرائس الأوبريت الأكثر شهرة في مصر (الليلة الكبيرة) العام 1960 من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي وإخراج صلاح السقا.

وعين معيدا بكلية الفنون الجميلة قسم ديكور العام 1959 وتدرج في السلك الأكاديمي حتى وصل إلى درجة الأستاذية، كما حصل على جائزة المهرجان القومي للسينما عن الإشراف الفني وتصميم الديكور والملابس لفيلم (تيمور وشفيقة) بطولة سعاد حسني وأحمد زكي وإخراج علي بدرخان.